У Варшаві почалось обговорення транспортного сполучення між ЄС і країнами "Східного партнерства"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Варшаві розпочалось обговорення траспортного сполучення між ЄС і країнами "Східного партнерства" за участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Twitter, передає УНН.
“Обговорення розвитку транспортних сполучень між ЄС та країнами Східного партнерства у пленарній сесії EUEaPWarsaw за участю Міністра Павла Клімкіна”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Павло Клімкін у середу перебуватиме із робочим візитом у Варшаві для участі у засіданні міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи, “Східного партнерства” та деяких інших країн ЄС.
Обговорення розвитку транспортних сполучень між ЄС та країнами СхП у пленарній сесії #EUEaPWarsaw за участю Міністра Павла #Клімкін’а pic.twitter.com/R8eTNRYtBg— MFA of Ukraine