У Варшаві почалось обговорення транспортного сполучення між ЄС і країнами "Східного партнерства"

“Обговорення розвитку транспортних сполучень між ЄС та країнами Східного партнерства у пленарній сесії EUEaPWarsaw за участю Міністра Павла Клімкіна”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Павло Клімкін у середу перебуватиме із робочим візитом у Варшаві для участі у засіданні міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи, “Східного партнерства” та деяких інших країн ЄС.

Обговорення розвитку транспортних сполучень між ЄС та країнами СхП у пленарній сесії #EUEaPWarsaw за участю Міністра Павла #Клімкін’а pic.twitter.com/R8eTNRYtBg

— MFA of Ukraine