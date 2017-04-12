В Варшаве началось обсуждение транспортного сообщения между ЕС и странами "Восточного партнерства"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Варшаве началось обсуждение траспортного сообщения между ЕС и странами "Восточного партнерства" с участием министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter, передает УНН.
“Обсуждение развития транспортных сообщений между ЕС и странами Восточного партнерства в пленарной сессии EUEaPWarsaw с участием Министра Павел Климкин”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Павел Климкин в среду будет находиться с рабочим визитом в Варшаве для участия в заседании министров иностранных дел стран Вышеградской группы, “Восточного партнерства” и некоторых других стран ЕС.
Обсуждение развития транспортных сообщений между ЕС и странами ВП в пленарной сессии #EUEaPWarsaw с участием Министра Павла # Климкин ’а pic.twitter.com/R8eTNRYtBg— MFA of Ukraine