У Туреччині затримано медіа-магната у справі про вбивство російського посла
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У справі про вбивство посла Російської Федерації Андрія Карлова у Туреччині було затримано голову продюсерської компанії Guru Media, повідомляє УНН з посиланням на Sabah.
Керівник компанії був допитаний прокурором, після чого підозрюваного заарештували.
Повідомляють, що затримано – Хайреддін Айдинбаш.
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Нагадаємо, посол Андрій Карлов був застрелений 19 грудня минулого року під час відкриття фотовиставки в Анкарі.