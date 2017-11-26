У Туреччині затримано медіа-магната у справі про вбивство російського посла

Керівник компанії був допитаний прокурором, після чого підозрюваного заарештували.

Повідомляють, що затримано – Хайреддін Айдинбаш.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція Туреччини встановила замовника вбивства А.Карлова

Нагадаємо, посол Андрій Карлов був застрелений 19 грудня минулого року під час відкриття фотовиставки в Анкарі.