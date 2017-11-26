В Турции задержаны медиа-магната по делу об убийстве российского посла
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В деле об убийстве посла Российской Федерации Андрея Карлова в Турции был задержан председатель продюсерской компании Guru Media, сообщает УНН со ссылкой на Sabah.
Руководитель компании был допрошен прокурором, после чего подозреваемого арестовали.
Сообщают, что задержан - Хайреддин Айдинбаш.
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Напомним, посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря прошлого года во время открытия фотовыставки в Анкаре.