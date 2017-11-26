В Турции задержаны медиа-магната по делу об убийстве российского посла

Руководитель компании был допрошен прокурором, после чего подозреваемого арестовали.

Сообщают, что задержан - Хайреддин Айдинбаш.

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Напомним, посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря прошлого года во время открытия фотовыставки в Анкаре.