У Туреччині у дитячому інтернаті спалахнула пожежа, загинули 12 осіб

Серед загиблих - один працівник інтернату і 11 дівчаток у віці від 10 до 14 років, повідомляє газета з посиланням на пожежників.

Ще 22 особи були евакуйовані з палаючого триповерхового будинку інтернату і доставлені в лікарні. Як повідомив губернатор Адани Махмут Демірташ, вони отримали поранення від осколків скла або постраждали від вдихання продуктів горіння.

За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання через несправну електропроводку.