У Туреччині у дитячому інтернаті спалахнула пожежа, загинули 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Дванадцять осіб, в тому числі 11 дівчаток, загинули у результаті пожежі в дитячому інтернаті в провінції Адана на півдні Туреччини у вівторок, повідомляє УНН із посиланням на газету Sabah.
Серед загиблих - один працівник інтернату і 11 дівчаток у віці від 10 до 14 років, повідомляє газета з посиланням на пожежників.
Ще 22 особи були евакуйовані з палаючого триповерхового будинку інтернату і доставлені в лікарні. Як повідомив губернатор Адани Махмут Демірташ, вони отримали поранення від осколків скла або постраждали від вдихання продуктів горіння.
За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання через несправну електропроводку.