В Турции в детском интернате вспыхнул пожар, погибли 12 человек

Среди погибших - один работник интерната и 11 девочек в возрасте от 10 до 14 лет, сообщает газета со ссылкой на пожарных.

Еще 22 были эвакуированы из горящего трехэтажного дома интерната и доставлены в больницы. Как сообщил губернатор Аданы Махмут Демирташ, они получили ранения от осколков стекла или пострадали от вдыхания продуктов горения.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание из-за неисправной электропроводки.