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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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В Турции в детском интернате вспыхнул пожар, погибли 12 человек

Киев • УНН

 • 7790 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Двенадцать человек, в том числе 11 девочек, погибли в результате пожара в детском интернате в провинции Адана на юге Турции во вторник, сообщает УНН со ссылкой на газету Sabah.

В Турции в детском интернате вспыхнул пожар, погибли 12 человек

Среди погибших - один работник интерната и 11 девочек в возрасте от 10 до 14 лет, сообщает газета со ссылкой на пожарных.

Еще 22 были эвакуированы из горящего трехэтажного дома интерната и доставлены в больницы. Как сообщил губернатор Аданы Махмут Демирташ, они получили ранения от осколков стекла или пострадали от вдыхания продуктов горения.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание из-за неисправной электропроводки.

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