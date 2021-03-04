У Туреччині на скульптурі помітили карту з "російським" Кримом. На прохання МЗС карту видалили
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У турецькому місті Аланія на одному з міжнародних фестивалів мистецтва була виставлена скульптура, на якій зобразили Крим в складі сусідньої Росії. Некоректну карту прибрали після звернення МЗС. Про це перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
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За словами Джапарової, під час одного з міжнародних фестивалів мистецтва у курортному місті Аланія (Туреччина) на одній зі скульптур, авторкою якої стала російська громадянка, була зображена карта РФ з окупованим Кримом.
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"Дізнавшись про це, Міністерство закордонних справ України негайно вжило відповідних заходів. Консул України в Анталії Емір Рустамов 3 березня відвідав Аланію і звернувся до мера міста Адема Мурата Юджеля з проханням видалити недостовірну карту. Вдячні турецьким партерам за миттєву реакцію", - написала Джапарова.
За її словами, тепер мистецтво не перетворено у політичний інструмент впливу та не вводить в оману мешканців і гостей чудового міста Аланія про територію Російської Федерації.
"Крим - це Україна!" - резюмувала Джапарова.
Нагадаємо
Відзначимо, що подібні ситуації з картами трапляються досить часто.
Що цікаво, на початку лютого в ефірі популярного турецького телеканалу TRT1 показали карту, де були позначені території, що до 2050 року, за прогнозами експертів, повинні увійти до сфери впливу Анкари. Серед них, зокрема, деякі території Росії, а також тимчасово окупований український Крим. У РФ сприйняли цей випуск доволі критично.