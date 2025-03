У Туреччині мітинг опозиції перед виборами закидали камінням

Деталі

Щонайменше 9 осіб дістали поранення в неділю, 7 травня, внаслідок нападу невідомих на мітинг опозиції в турецькому місті Ерзурумі. Мер Стамбула Екрем Імамоглу, який виступав на ньому, заявив, що опозиціонерів і учасників мітингу закидали камінням, унаслідок чого ушкоджень зазнав партійний автобус.

Екрем Імамоглу зазначив, що не вважає відповідальними за інцидент жителів Ерзурума, але збирається подати до суду на мера міста та однойменної провінції за бездіяльність і те, що вони не запобігли атаці. Він збирається відвідати постраждалих у лікарні.

Erzurum’dayız. https://t.co/jbxJrew3TF

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamamoglu) 7 травня 2023

Erzurum’daki Ekrem İmamoğlu ve miting alanındakilere saldırının an be an en net görüntüsü pic.twitter.com/fRzJdIOeJu

— ANKARA KUŞU (@ankara_kusu) 7 травня 2023 року

Siyasilerden Erzurum'daki saldırıya tepkihttps://t.co/mCuNjlzky2 pic.twitter.com/7OaWmLr0D6

— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) 7 травня 2023 року

Доповнення

Це перший серйозний інцидент із насильством під час надзвичайно спекотної виборчої кампанії перед президентськими виборами 14 травня. Популярний мер Стамбула Екрем Імамоглу представляє опозиційний "Народний альянс", який висунув єдиного кандидата - лідера Народно-республіканської партії Кемаля Киличдароглу.

Його суперник - нинішній президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган - цього ж дня виступив у Стамбулі на мітингу, який, за офіційними даними, зібрав 1,7 мільйона учасників. На ньому глава держави назвав Кемаля Киличдароглу "п'яницею" і звинуватив його у співпраці з "терористами".