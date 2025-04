В Турции митинг оппозиции перед выборами забросали камнями

Детали

По меньшей мере 9 человек получили ранения в воскресенье, 7 мая, в результате нападения неизвестных на митинг оппозиции в турецком городе Эрзуруме. Выступавший на нем мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что оппозиционеров и участников митинга забросали камнями, в результате чего повреждения получил партийный автобус.

Экрем Имамоглу отметил, что не считает ответственными за инцидент жителей Эрзурума, но собирается подать в суд на мэра города и одноименной провинции за бездействие и то, что они не предотвратили атаку. Он собирается посетить пострадавших в больнице.

Erzurum’dayız. https://t.co/jbxJrew3TF

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2023

Erzurum’daki Ekrem İmamoğlu ve miting alanındakilere saldırının an be an en net görüntüsü pic.twitter.com/fRzJdIOeJu

— ANKARA KUŞU (@ankara_kusu) May 7, 2023

Siyasilerden Erzurum'daki saldırıya tepkihttps://t.co/mCuNjlzky2 pic.twitter.com/7OaWmLr0D6

— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 7, 2023

Дополнение

Это первый серьезный инцидент с насилием в ходе чрезвычайно жаркой избирательной кампании перед президентскими выборами 14 мая. Популярный мэр Стамбула Экрем Имамоглу представляет оппозиционный "Народный альянс", выдвинувший единого кандидата - лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу.

Его соперник - нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - в этот же день выступил в Стамбуле на митинге, который, по официальным данным, собрал 1,7 миллиона участников. На нем глава государства назвал Кемаля Кылычдароглу "пьяницей" и обвинил его в сотрудничестве с "террористами".