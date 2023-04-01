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У Тунісі на ніч відключать водопостачання через посуху

У Тунісі на ніч відключать водопостачання через посуху

Київ • УНН

 • 292498 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Туніс відключатиме водопостачання громадянам на сім годин щоночі у відповідь на найсильнішу в історії країни посуху, йдеться в заяві державної водопостачальної компанії SONEDE, опублікованій у п'ятницю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство сільського господарства країни раніше запровадило систему квот на питну воду і заборонило її використання в сільському господарстві до 30 вересня, оскільки країна бореться з посухою, яка триває вже четвертий рік.

У заяві SONEDE йдеться, що вода буде відключатися щодня з 21:00 до 4:00 “з негайним вступом в силу”. Мосбах Халі, його голова, заявив, що посуха в країні є безпрецедентною через дефіцит дощів протягом чотирьох років поспіль, і закликав тунісців з розумінням поставитися до цього рішення, яке він пов’язує зі зміною клімату.

За словами високопосадовця міністерства сільського господарства Тунісу Хамаді Хабіба, пропускна здатність гребель знизилася приблизно до 1 мільярда кубометрів, що становить 30% від максимального рівня.

Міністерство сільського господарства також заборонило використовувати питну воду для миття автомобілів, поливу зелених насаджень і прибирання вулиць та громадських місць. Порушникам загрожує штраф і тюремне ув’язнення на термін від шести днів до шести місяців.

Мешканці повідомляють, що протягом останніх двох тижнів туніська влада відключає питну воду вночі в деяких районах столиці та інших містах, намагаючись скоротити споживання, що викликало широке обурення.

Цитата

“Нове рішення загрожує розпалити соціальну напругу в країні, населення якої страждає від неякісних державних послуг, високої інфляції і слабкої економіки”, — пише Reuters.

Доповнення

За офіційними даними, гребля Сіді-Салем на півночі країни, ключовий постачальник питної води для кількох регіонів, знизилася лише до 16% від своєї максимальної потужності в 580 мільйонів кубометрів.

Урожай зернових в Тунісі буде “катастрофічним”, оскільки постраждалий від посухи врожай знизиться до 200 000-250 000 тонн цього року з 750 000 тонн у 2022 році, заявив високопоставлений представник профспілки фермерів Мохамед Рджайбіа в інтерв’ю агентству Reuters.

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