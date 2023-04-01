У Тунісі на ніч відключать водопостачання через посуху
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Туніс відключатиме водопостачання громадянам на сім годин щоночі у відповідь на найсильнішу в історії країни посуху, йдеться в заяві державної водопостачальної компанії SONEDE, опублікованій у п'ятницю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Міністерство сільського господарства країни раніше запровадило систему квот на питну воду і заборонило її використання в сільському господарстві до 30 вересня, оскільки країна бореться з посухою, яка триває вже четвертий рік.
У заяві SONEDE йдеться, що вода буде відключатися щодня з 21:00 до 4:00 “з негайним вступом в силу”. Мосбах Халі, його голова, заявив, що посуха в країні є безпрецедентною через дефіцит дощів протягом чотирьох років поспіль, і закликав тунісців з розумінням поставитися до цього рішення, яке він пов’язує зі зміною клімату.
За словами високопосадовця міністерства сільського господарства Тунісу Хамаді Хабіба, пропускна здатність гребель знизилася приблизно до 1 мільярда кубометрів, що становить 30% від максимального рівня.
Міністерство сільського господарства також заборонило використовувати питну воду для миття автомобілів, поливу зелених насаджень і прибирання вулиць та громадських місць. Порушникам загрожує штраф і тюремне ув’язнення на термін від шести днів до шести місяців.
Мешканці повідомляють, що протягом останніх двох тижнів туніська влада відключає питну воду вночі в деяких районах столиці та інших містах, намагаючись скоротити споживання, що викликало широке обурення.
Цитата
“Нове рішення загрожує розпалити соціальну напругу в країні, населення якої страждає від неякісних державних послуг, високої інфляції і слабкої економіки”, — пише Reuters.
Доповнення
За офіційними даними, гребля Сіді-Салем на півночі країни, ключовий постачальник питної води для кількох регіонів, знизилася лише до 16% від своєї максимальної потужності в 580 мільйонів кубометрів.
Урожай зернових в Тунісі буде “катастрофічним”, оскільки постраждалий від посухи врожай знизиться до 200 000-250 000 тонн цього року з 750 000 тонн у 2022 році, заявив високопоставлений представник профспілки фермерів Мохамед Рджайбіа в інтерв’ю агентству Reuters.