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У цьому році на українських дорогах планують встановити понад 200 пунктів автофіксацій ПДР

Київ • УНН

 • 12726 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Міністерство інфраструктури планує за цей рік встановити 220 комплексів автоматичної фіксації правил дорожнього руху на дорогах державного значення. Про це заявив на презентації планів роботи Укравтодору на 2020 рік міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.

У цьому році на українських дорогах планують встановити понад 200 пунктів автофіксацій ПДР

Криклій розповів, що міністерству інфраструктури вдалося у кінці 2019 року забезпечити організаційні та технічні речі, а саме центр обробки даних, необхідне програмне забезпечення та 30 комплексів автоматичної фіксації правил дорожнього руху, які вже встановлюються на дорогах Укравтодору.

"За цей рік ми встановимо ще 220 й загалом вийдемо на 250 комплексів автоматичної фіксації (ПДР – ред.) на дорогах державного значення. Всі балансоутримувачі доріг, а це й облдержадміністрація та міська влада теж мають долучатися до цього процесу. Тому що 250 або 500 камер на дорогах, де балансоутримувач Автодор, це замало", - сказав Криклій.

Нагадаємо, за минулий рік в Україні в ДТП загинуло майже 4 тисячі людей.

Як повідомлялося, в Укравтодорі запевнили, що нові дороги будуватимуть "за новими стандартами".

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