У цьому році на українських дорогах планують встановити понад 200 пунктів автофіксацій ПДР

Криклій розповів, що міністерству інфраструктури вдалося у кінці 2019 року забезпечити організаційні та технічні речі, а саме центр обробки даних, необхідне програмне забезпечення та 30 комплексів автоматичної фіксації правил дорожнього руху, які вже встановлюються на дорогах Укравтодору.

"За цей рік ми встановимо ще 220 й загалом вийдемо на 250 комплексів автоматичної фіксації (ПДР – ред.) на дорогах державного значення. Всі балансоутримувачі доріг, а це й облдержадміністрація та міська влада теж мають долучатися до цього процесу. Тому що 250 або 500 камер на дорогах, де балансоутримувач Автодор, це замало", - сказав Криклій.

Нагадаємо, за минулий рік в Україні в ДТП загинуло майже 4 тисячі людей.

Як повідомлялося, в Укравтодорі запевнили, що нові дороги будуватимуть "за новими стандартами".