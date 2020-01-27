В этом году на украинских дорогах планируют установить более 200 пунктов автофиксаций ПДД
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Министерство инфраструктуры планирует за этот год установить 220 комплексов автоматической фиксации правил дорожного движения на дорогах государственного значения. Об этом заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент.
Криклий рассказал, что Министерству инфраструктуры удалось в конце 2019 года обеспечить организационные и технические вещи, а именно центр обработки данных, необходимое программное обеспечение и 30 комплексов автоматической фиксации правил дорожного движения, которые уже устанавливаются на дорогах Укравтодора.
"За этот год мы установим еще 220 и вообще выйдем на 250 комплексов автоматической фиксации (ПДД - ред.) на дорогах государственного значения. Все балансодержатели дорог, а это и облгосадминистрация и городские власти должны приобщаться к этому процессу. Потому что 250 или 500 камер на дорогах, где балансодержатель Автодор, это мало", - сказал Криклий.
Напомним, за прошлый год в Украине в ДТП погибло почти 4 тысячи человек.
Как сообщалось, в Укравтодоре заверили, что новые дороги бут строить "по новым стандартам".