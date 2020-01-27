В этом году на украинских дорогах планируют установить более 200 пунктов автофиксаций ПДД

Криклий рассказал, что Министерству инфраструктуры удалось в конце 2019 года обеспечить организационные и технические вещи, а именно центр обработки данных, необходимое программное обеспечение и 30 комплексов автоматической фиксации правил дорожного движения, которые уже устанавливаются на дорогах Укравтодора.

"За этот год мы установим еще 220 и вообще выйдем на 250 комплексов автоматической фиксации (ПДД - ред.) на дорогах государственного значения. Все балансодержатели дорог, а это и облгосадминистрация и городские власти должны приобщаться к этому процессу. Потому что 250 или 500 камер на дорогах, где балансодержатель Автодор, это мало", - сказал Криклий.

Напомним, за прошлый год в Украине в ДТП погибло почти 4 тысячи человек.

Как сообщалось, в Укравтодоре заверили, что новые дороги бут строить "по новым стандартам".