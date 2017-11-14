У центрі столиці горить житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Масштабна пожежа сталася в центрі Києва в Печерському районі на вулиці Панаса Мирного горить житловий будинок, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
"Масштабна пожежа в центрі Києва на Панаса Мирного: весь дах, три автодрабини," - йдеться в повідомленні.
Повідомляють, що існує загроза поширення пожежі.
Інформації про постраждалих немає, людей евакуювали з будівлі.
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