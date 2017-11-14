У центрі столиці горить житловий будинок

"Масштабна пожежа в центрі Києва на Панаса Мирного: весь дах, три автодрабини," - йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що існує загроза поширення пожежі.

Інформації про постраждалих немає, людей евакуювали з будівлі.

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