У центрі Києва на складному перехресті запрацював новий світлофор
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У центрі Києва у місці примикання до вулиці Бульварно-Кудрявської вулиці Обсерваторної і Чеховського провулку введено в експлуатацію новий світлофорний об’єкт, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"Нещодавно введено в експлуатацію новий світлофорний об’єкт у місці примикання до вулиці Бульварно-Кудрявської вулиці Обсерваторної і Чеховського провулку”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що спорудження нових світлофорних об’єктів у Києві відновлено в 2015 році. У 2013-2014 роках не було збудовано жодного нового об’єкта, а вже в 2015 році споруджено 13, у 2016 — 28, а на 2017 рік заплановано запустити 34 нових світлофорних об’єкти.
Крім того, найближчим часом очікується запуск в експлуатацію відразу двох світлофорних об’єктів на вулиці Мельникова, у місцях примикання до неї вулиць Дорогожицької і Дегтярівської. Наразі об’єкти готові до запуску, поліція погоджує схеми їхньої роботи.
Як повідомляв УНН, два світлофори із системою інтелектуального керування збудують у Києві.