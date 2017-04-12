В центре Киева на сложном перекрестке заработал новый светофор

"Недавно введен в эксплуатацию новый светофорный объект в месте примыкания к улице Бульварно-Кудрявской улице Обсерваторной и Чеховского переулке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство новых светофорных объектов в Киеве восстановлено в 2015 году. В 2013-2014 годах не было построено ни одного нового объекта, а уже в 2015 году построено 13 в 2016 - 28, а на 2017 год запланировано запустить 34 новых светофорных объекта.

Кроме того, в ближайшее время ожидается запуск в эксплуатацию сразу двух светофорных объектов на улице Мельникова, в местах примыкания к ней улиц Дорогожицкой и Дегтяревской. Сейчас объекты готовы к запуску, полиция согласовывает схемы их работы.

Как сообщал УНН, два светофора с системой интеллектуального управления построят в Киеве .