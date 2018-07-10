У ТОП-3 найбільших платників податків Київщини аеропорт, залізниця та “МХП”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, “Південно-Західна Залізниця” та “Миронівський хлібопродукт” очолили рейтинг ТОП-10 найбільших платників податків Київщини, повідомляє УНН з посиланням на Вісник ДФС.
До списку увійшли також “Чорнобильська АЕС”, “Фора”, “АТБ-маркет”, “Кока-Кола”, “Росава”, “Київський картонно-паперовий комбінат”, “НВП “Аеротехніка-МЛТ”.
Загальна сума податкових платежів станом на 01.01.2018 становила 873,6 млн грн, зазначили в ДФС.