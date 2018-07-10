В ТОП-3 крупнейших налогоплательщиков Киевской области аэропорт, железная дорога и "МХП"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Международный аэропорт "Борисполь", "Юго-Западная Железная дорога" и "Мироновский хлебопродукт" возглавили рейтинг ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Киевской области, сообщает УНН со ссылкой на Вестник ГФС.
В список вошли также "Чернобыльская АЭС", "Фора", "АТБ-маркет", "Кока-Кола", "Росава", "Киевский картонно-бумажный комбинат", "НПП" Аэротехника-МЛТ".
Общая сумма налоговых платежей по состоянию на 01.01.2018 составила 873 600 000 грн, отметили в ГФС.