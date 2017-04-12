У світі зменшилися обсяги виробництва вина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У минулому році виробництво вина в світі знизилося майже на 3%, у порівнянні з 2015 роком, зокрема, через несприятливі зміни клімату. Про це свідчать дані звіту Міжнародної організації виноградарства і виноробства, що об'єднує 36 країн світу, передає УНН.
Так, найсуттєвіше зниження виробництва зафіксовано у Франції, Аргентині, Бразилії та Угорщини.
Італія займає перше місце в п'ятірці найбільших виробників світу.
Тим часом, площа виноградників в Китаї зросла і країна опинилася одразу після Іспанії.
У Туреччині та Португалії в 2016 році виноградників стало менше.
За даними звіту, продажі в грошовому вираженні зросли на 2% до 29 млрд євро, але знизилися в кількісному - на 1,2%.
Як повідомляв УНН, імпорт вин в Україну зріс у півтора рази.
При цьому, за словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, в Україні поліпшується якість вина вітчизняного виробництва.
Експерт також переконаний, що на сьогодні існують всі передумови для того, аби український ринок вина розвивався. Разом з тим, кількість позицій українських вин у супермаркетах України продовжує скорочуватися. Однією із причин є заміна вітчизняного вина імпортним.