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У світі зменшилися обсяги виробництва вина

У світі зменшилися обсяги виробництва вина

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У минулому році виробництво вина в світі знизилося майже на 3%, у порівнянні з 2015 роком, зокрема, через несприятливі зміни клімату. Про це свідчать дані звіту Міжнародної організації виноградарства і виноробства, що об'єднує 36 країн світу, передає УНН

Так, найсуттєвіше зниження виробництва зафіксовано у Франції, Аргентині, Бразилії та Угорщини.

Італія займає перше місце в п'ятірці найбільших виробників світу.

Тим часом, площа виноградників в Китаї зросла і країна опинилася одразу після Іспанії.

У Туреччині та Португалії в 2016 році виноградників стало менше.

За даними звіту, продажі в грошовому вираженні зросли на 2% до 29 млрд євро, але знизилися в кількісному - на 1,2%.

Як повідомляв УНН, імпорт вин в Україну зріс у півтора рази.

При цьому, за словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, в Україні поліпшується якість вина вітчизняного виробництва.

Експерт також переконаний, що на сьогодні існують всі передумови для того, аби український ринок вина розвивався. Разом з тим, кількість позицій українських вин у супермаркетах України продовжує скорочуватися. Однією із причин є заміна вітчизняного вина імпортним.

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