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В мире уменьшились объемы производства вина

В мире уменьшились объемы производства вина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. В прошлом году производство вина в мире снизилось почти на 3% по сравнению с 2015 годом, в частности, из-за неблагоприятных изменений климата. Об этом свидетельствуют данные отчета Международной организации виноградарства и виноделия, объединяющая 36 стран мира, передает УНН.

Так, самое существенное снижение производства зафиксировано во Франции, Аргентине, Бразилии и Венгрии.

Италия занимает первое место в пятерке крупнейших производителей.

Между тем, площадь виноградников в Китае возросло и страна оказалась сразу после Испании.

В Турции и Португалии в 2016 году виноградников стало меньше.

По данным отчета, продажи в денежном выражении выросли на 2% до 29 млрд евро, но снизились в количественном - на 1,2%.

Как сообщал УНН, импорт вин в Украину вырос в полтора раза .

При этом, по словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, в Украине улучшается качество вина отечественного производства .

Эксперт также убежден, что сегодня существуют все предпосылки для того, чтобы украинский рынок вина развивался. Вместе с тем, количество позиций украинских вин в супермаркетах Украины продолжает сокращаться. Одной из причин является замена отечественного вина импортным.

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