В мире уменьшились объемы производства вина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В прошлом году производство вина в мире снизилось почти на 3% по сравнению с 2015 годом, в частности, из-за неблагоприятных изменений климата. Об этом свидетельствуют данные отчета Международной организации виноградарства и виноделия, объединяющая 36 стран мира, передает УНН.
Так, самое существенное снижение производства зафиксировано во Франции, Аргентине, Бразилии и Венгрии.
Италия занимает первое место в пятерке крупнейших производителей.
Между тем, площадь виноградников в Китае возросло и страна оказалась сразу после Испании.
В Турции и Португалии в 2016 году виноградников стало меньше.
По данным отчета, продажи в денежном выражении выросли на 2% до 29 млрд евро, но снизились в количественном - на 1,2%.
Как сообщал УНН, импорт вин в Украину вырос в полтора раза .
При этом, по словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, в Украине улучшается качество вина отечественного производства .
Эксперт также убежден, что сегодня существуют все предпосылки для того, чтобы украинский рынок вина развивался. Вместе с тем, количество позиций украинских вин в супермаркетах Украины продолжает сокращаться. Одной из причин является замена отечественного вина импортным.