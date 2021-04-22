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У світі коронавірусною хворобою захворіло понад 144,4 млн людей

У світі коронавірусною хворобою захворіло понад 144,4 млн людей

Київ • УНН

 • 11414 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Станом на ранок четверга у світі на коронавірусну хвороби COVID-19 захворіло вже понад 144,4 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 144,431,869 людей, з них одужало 122,606,237 осіб. Кількість померлих зросла до 3,071,625.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (32,602,051), Індія (15,924,806), Бразилія (14,122,795), Франція (5,374,288), Росія (4,727,125), Туреччина (4,446,591), Велика Британія (4,395,703) та Італія (3,904,899).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (583,330), Бразилії (381,687) та Мексиці (213,597).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1,974,118 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 40 000 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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