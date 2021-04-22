В мире коронавирусной болезнью заболели более 144,4 людей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. По состоянию на утро четверга в мире на коронавирусную болезнь COVID-19 заразились уже более 144,4 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 144,431,869 человек, из них выздоровели 122,606,237 человек. Количество умерших возросло до 3,071,625.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (32,602,051), Индия (15,924,806), Бразилия (14,122,795), Франция (5,374,288), Россия (4,727,125), Турция (4,446,591), Великобритания (4,395,703) и Италия (3,904,899).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (583,330), Бразилии (381,687) и Мексике (213,597).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1,974,118 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 40 000 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.