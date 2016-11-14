У.Супрун сподівається, що будівництво "Охматдиту" завершиться до кінця 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Будівництво НДСЛ "Охматдит" має бути завершене до кінця 2018 року. Про це під час брифінгу на будівництві лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" повідомила міністр охорони здоров'я Уляна Супрун, передає кореспондент УНН.
"Я буду стояти, щоб будівництво першого корпусу завершилося до 1 квітня, щоб до 1 червня запустили пацієнтів і до кінця 2018 року, як нам зараз пообіцяли, можливо і побачимо завершення всього будівництва",- сказала вона.
Нагадаємо, новий корпус НДСЛ "Охматдит" буде відкрито влітку 2017 року. Будівельні роботи по 1-му пусковому комплексу завершаться в квітні і відразу почнеться оснащення меблями, інвентарем та медичним обладнанням.