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15 марта, 19:03 • 110906 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154314 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130062 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123150 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108571 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103427 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100066 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У.Супрун надеется, что строительство "Охматдета" завершится до конца 2018 года

У.Супрун надеется, что строительство "Охматдета" завершится до конца 2018 года

Киев • УНН

 • 5518 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Строительство НДСБ "Охматдет" должно быть завершено до конца 2018 года. Об этом во время брифинга на строительстве лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" сообщила министр здравоохранения Ульяна Супрун, передает корреспондент УНН.

"Я буду стоять, чтобы строительство первого корпуса завершилось до 1 апреля, чтобы до 1 июня запустили пациентов и до конца 2018 года, как нам сейчас пообещали, возможно и увидим завершение всего строительства", - сказала она.

Напомним, новый корпус НДСБ "Охматдет" будет открыт летом 2017 года. Строительные работы по 1-му пусковому комплексу завершатся в апреле и сразу начнется оснащение мебелью, инвентарем и медицинским оборудованием.

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