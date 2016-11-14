У.Супрун надеется, что строительство "Охматдета" завершится до конца 2018 года

"Я буду стоять, чтобы строительство первого корпуса завершилось до 1 апреля, чтобы до 1 июня запустили пациентов и до конца 2018 года, как нам сейчас пообещали, возможно и увидим завершение всего строительства", - сказала она.

Напомним, новый корпус НДСБ "Охматдет" будет открыт летом 2017 года. Строительные работы по 1-му пусковому комплексу завершатся в апреле и сразу начнется оснащение мебелью, инвентарем и медицинским оборудованием.