У Сумах поліцейський збив двох пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні в Сумах працівник Краснопільського відділення поліції, керуючи власним автомобілем Daewoo Lanos, скоїв наїзд на двох пішоходів - 29-річну жінку та 14-річну дівчинку. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Сумській області, передає УНН.
"Подія сталася сьогодні о 14:07 в Сумах на перехресті вулиць Івана Сірка та Інтернаціоналістів. Потерпілі - 14-річна дівчинка та 29-річна жінка, у цей час перетинали дорогу по пішохідному переходу. Наразі їх обох з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізували до лікарні. Щодо водія-порушника - він був затриманий та направлений на проходження медичного огляду на наявність у крові алкоголю", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом слідчий підрозділ вже розпочав кримінальне провадження за ознаками ст. 286 КК України. Крім того, начальник обласної поліції Микола Лушпієнко призначив проведення службового розслідування.
"Свого часу ми вже звільняли цього співробітника з лав поліції за порушення службової дисципліни, проте рішенням суду його на посаді та в поліції було поновлено. Моя принципова позиція - не тільки звільнити даного працівника, а й притягти його до відповідальності за всією суворістю закону. Службове розслідування з цього приводу вже проводить Управління кадрового забезпечення ГУНП області", - зазначив він.
Нині за погодженням процесуального керівництва обласної прокуратури вирішується питання про затримання водія в порядку ст. 208 КПК України.
Нагадаємо, на автодорозі "Київ - Одеса" автомобіль патрульної поліції на смерть збив пішохода.