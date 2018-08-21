В Сумах полицейский сбил двух пешеходов

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году
Эксклюзив
10:31 • 6440 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 16318 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 40844 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 40813 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 27255 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 56550 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 103357 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 157123 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 142749 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71973 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
58%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 27256 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 36486 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 30979 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 34558 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 28193 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 29598 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 40876 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 40843 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 157134 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 142764 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 9010 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 17418 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 19321 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 21475 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 24266 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В Сумах полицейский сбил двух пешеходов

Киев • УНН

 • 11067 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня в Сумах работник Краснопольского отделения полиции, управляя личным автомобилем Daewoo Lanos, совершил наезд на двух пешеходов - 29-летнюю женщину и 14-летнюю девочку. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Сумской области, передает УНН.

В Сумах полицейский сбил двух пешеходов

"Происшествие случилось сегодня в 14:07 в Сумах на перекрестке улиц Ивана Сирко и Интернационалистов. Пострадавшие - 14-летняя девочка и 29-летняя женщина, в настоящее время пересекали дорогу по пешеходному переходу. Сейчас их обоих с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в больнице. В отношении водителя-нарушителя - он был задержан и направлен на прохождение медицинского освидетельствования на наличие в крови алкоголя", - говорится в сообщении.

По данному факту следственное подразделение уже чнаало уголовное производство по ст. 286 УК Украины. Кроме того, начальник областной полиции Николай Лушпиенко назначил проведение служебного расследования.

"В свое время мы уже увольняли этого сотрудника из рядов полиции за нарушение служебной дисциплины, однако решением суда его в должности и в полиции было возобновлено. Моя принципиальная позиция - не только уволить данного работника, но и привлечь его к ответственности по всей строгости закона. Служебное расследование по этому поводу уже проводит Управление кадрового обеспечения ГУНП области", - отметил он.

Сейчас по согласованию процессуального руководства областной прокуратуры решается вопрос о задержании водителя в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, на автодороге "Киев - Одесса" автомобиль патрульной полиции насмерть сбил пешехода.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.56
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12