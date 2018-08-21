В Сумах полицейский сбил двух пешеходов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня в Сумах работник Краснопольского отделения полиции, управляя личным автомобилем Daewoo Lanos, совершил наезд на двух пешеходов - 29-летнюю женщину и 14-летнюю девочку. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Сумской области, передает УНН.
"Происшествие случилось сегодня в 14:07 в Сумах на перекрестке улиц Ивана Сирко и Интернационалистов. Пострадавшие - 14-летняя девочка и 29-летняя женщина, в настоящее время пересекали дорогу по пешеходному переходу. Сейчас их обоих с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в больнице. В отношении водителя-нарушителя - он был задержан и направлен на прохождение медицинского освидетельствования на наличие в крови алкоголя", - говорится в сообщении.
По данному факту следственное подразделение уже чнаало уголовное производство по ст. 286 УК Украины. Кроме того, начальник областной полиции Николай Лушпиенко назначил проведение служебного расследования.
"В свое время мы уже увольняли этого сотрудника из рядов полиции за нарушение служебной дисциплины, однако решением суда его в должности и в полиции было возобновлено. Моя принципиальная позиция - не только уволить данного работника, но и привлечь его к ответственности по всей строгости закона. Служебное расследование по этому поводу уже проводит Управление кадрового обеспечения ГУНП области", - отметил он.
Сейчас по согласованию процессуального руководства областной прокуратуры решается вопрос о задержании водителя в порядке ст. 208 УПК Украины.
Напомним, на автодороге "Киев - Одесса" автомобиль патрульной полиции насмерть сбил пешехода.