У столиці за вихідні сталося близько 200 ДТП

"У Києві з 27 червня по 29 червня сталося 197 ДТП, з них 17 - ДТП з потерпілими", - сказали у пресслужбі.

Як повідомлялося, через зіткнення у Києві двох маршруток постраждала пасажирка.

Нагадаємо, за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю легковика та автобусу, що сталась на в’їзді до Києва, розпочато кримінальне провадження.