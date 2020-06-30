У столиці за вихідні сталося близько 200 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У Києві за вихідні сталося 197 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"У Києві з 27 червня по 29 червня сталося 197 ДТП, з них 17 - ДТП з потерпілими", - сказали у пресслужбі.
Як повідомлялося, через зіткнення у Києві двох маршруток постраждала пасажирка.
Нагадаємо, за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю легковика та автобусу, що сталась на в’їзді до Києва, розпочато кримінальне провадження.