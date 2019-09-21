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У столиці США відкрили монумент-обеліск Вашингтону після реставрації

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Пам’ятник столиці Вашингтона відкрили для відвідувань після восьми років реставрації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

“Знакова пам’ятка американської столиці — Монумент Вашингтона — закрили на 8 років, після того як 2011-го року землетрус силою майже 6 балів спричинив 150 тріщин у кам’яній споруді. Тепер споруда-олівець, — так його називають місцеві, — знову відкрита”, — йдеться у повідомленні.

У виданні зазначають, що тепер можна зайти всередину монумента, піднятися новим ліфтом на вершину і побачити панораму всього міста.

Перша леді Меланія Трамп із групою столичних школярів стали першими відвідувачами, піднявшись на гору споруди під час урочистої церемонії.

Як писав УНН, на честь 50-річчя висадки на Місяць у Вашингтоні з’явилася проекція ракети Saturn V.

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