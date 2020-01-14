У столичній поліклініці на дитину впали металопластикові двері
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Києві у лікарні на хлопчика впали металопластикові двері, його госпіталізували до лікарні із попереднім діагнозом "перелом стегна зі зміщенням". Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі поліції Подільського району міста Києва.
"Був такий випадок, на дитину у поліклініці впали двері. Звернулася і мама, і передали в лікарні цю інформацію. Виїжджала туди група. Зареєстровано у нас, проводиться перевірка зараз. Це сталося вчора", - розповіли у поліції.
У пресслужбі зазначили, що у поліклініці проводилися ремонтні роботи та були демонтовані двері, що й впали на дитину.
"Там (у поліклініці, - ред.) проводилися ремонтні роботи, були демонтовані металопластикові двері, стояли біля стіни. Поки мама спілкувалася з працівником реєстратури, дитина бавилася, смикала за ручку, після чого потягнула їх на себе, вони на неї впали. Дитину було в подальшому госпіталізовано, з попереднім діагнозом "перелом правого стегна зі зміщенням". Правоохоронці туди виїжджали, вилучили відео з камер відеоспостереження, зараз встановлюють всіх учасників, які там були, і проводять перевірку", - додали у поліції.
Нагадаємо, у Києві водій наїхав на хлопчика.