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В столичной поликлинике на ребенка упали металлопластиковые двери

В столичной поликлинике на ребенка упали металлопластиковые двери

Киев  •  УНН

 • 32469 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В Киеве в больнице на мальчика упали металлопластиковые двери, его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "перелом бедра со смещением". Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Подольского района города Киева.

"Был такой случай, на ребенка в поликлинике упали двери. Обратилась и мама, и передали в больницы эту информацию. Уезжала туда группа. Зарегистрировано в нас, что проводится проверка сейчас. Это произошло вчера", - рассказали в полиции.

В пресс-службе отметили, что в поликлинике проводились ремонтные работы и были демонтированы двери, которые и упали на ребенка.

"Там (в поликлинике, - ред.) проводились ремонтные работы, были демонтированы металлопластиковые двери, стояли у стены. Пока мама общалась с работником регистратуры, ребенок играл, дергал за ручку, после чего потянул их на себя, они на него упали. Ребенка в дальнейшем госпитализировали с предварительным диагнозом "перелом правого бедра со смещением". Правоохранители туда выезжали, изъяли видео с камер видеонаблюдения, сейчас устанавливают всех участников, которые там были, и проводят проверку", - добавили в полиции.

Напомним, в Киеве водитель наехал на мальчика.

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