У столичних храмах розпочались Різдвяні богослужіння

Різдво Христове — велике християнське свято, згідно з християнським віросповіданням це день народження Ісуса Христа, Спасителя світу і Відкупителя людей з полону гріха (Спасителя від влади гріха).

Єрусалимська, Російська, Грузинська, Сербська, і Польська православні церкви, а також Українська греко-католицька церква (на території України), старообрядці і старостильні церкви святкують 25 грудня (7 січня) за юліанским календарем. Константинопольська, Елладська і низка інших помісних православних церков святкують 25 грудня за новоюліанським календарем. Католицька церква — 25 грудня григоріанським календарем. Вірменська апостольська церква — 6 січня.