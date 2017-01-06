В столичных храмах начались Рождественские богослужения

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12 марта, 19:49 • 104049 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 133732 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 118171 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 115177 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 142702 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114873 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 121683 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130425 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140506 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144723 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 104049 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 12:20 • 142702 просмотра
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УНН Lite
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11 марта, 14:42 • 139608 просмотра
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Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 147591 просмотра
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Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

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10 марта, 08:24 • 153956 просмотра
Актуальное
В столичных храмах начались Рождественские богослужения

В столичных храмах начались Рождественские богослужения

Киев • УНН

 • 8910 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В соборах Киева начались Рождественские богослужения, передает УНН.

Рождество Христово - великий христианский праздник, согласно христианскому вероисповеданию это день рождения Иисуса Христа, Спасителя мира и Искупителя людей из плена греха (Спасителя от власти греха).

Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, и Польская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь (на территории Украины), старообрядцы и старостильные церкви празднуют 25 декабря (7 января) за юлианским календарем. Константинопольская, Элладская и ряд других поместных православных церквей празднуют 25 декабря по Новоюлианскому календарю. Католическая церковь - 25 декабря по григорианскому календарю. Армянская апостольская церковь - 6 января.

Украинские Национальные Новости

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