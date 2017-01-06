В столичных храмах начались Рождественские богослужения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В соборах Киева начались Рождественские богослужения, передает УНН.
Рождество Христово - великий христианский праздник, согласно христианскому вероисповеданию это день рождения Иисуса Христа, Спасителя мира и Искупителя людей из плена греха (Спасителя от власти греха).
Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, и Польская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь (на территории Украины), старообрядцы и старостильные церкви празднуют 25 декабря (7 января) за юлианским календарем. Константинопольская, Элладская и ряд других поместных православных церквей празднуют 25 декабря по Новоюлианскому календарю. Католическая церковь - 25 декабря по григорианскому календарю. Армянская апостольская церковь - 6 января.