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США засудили "цинічні" дії росії за блокування ядерного тексту ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сполучені Штати в неділю засудили "цинічні" дії росії після того, як Москва заблокувала ухвалення спільної декларації про нерозповсюдження ядерної зброї після тривалих міжнародних переговорів в ООН. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

США засудили "цинічні" дії росії за блокування ядерного тексту ООН

Цитата

"Після кількох тижнів інтенсивних, але продуктивних переговорів тільки російська федерація вирішила заблокувати консенсус за підсумковим документом", - заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель після завершення чотиритижневої конференції з розгляду ДНЯЗ.

Деталі

Він сказав, що крок Москви було здійснено "для того, щоб заблокувати формулювання, які визнавали серйозну радіологічну небезпеку на Запорізькій атомній електростанції в Україні".

В останньому проекті тексту висловлено "серйозне занепокоєння" воєнними діями навколо українських електростанцій, включаючи Запорізьку, а також втратою Україною контролю над такими об'єктами та негативним впливом на безпеку.

"Незважаючи на цинічну перешкоду з боку росії, той факт, що всі інші сторони підтримали підсумковий документ, свідчить про важливу роль договору у запобіганні поширенню ядерної зброї", - сказав Патель.

Він повторив заклик Вашингтона до росії припинити військові дії під Запоріжжям та "повернути контроль над ЗАЕС Україні".

Тим часом нейтральна та неядерна Австрія в суботу засудила позицію на переговорах росії.

"Хоча три чверті зі 191 держави, що підписали документ, підтримують прогрес, що заслуговує на довіру, в галузі ядерного роззброєння, опираються в основному держави, що володіють ядерною зброєю, і насамперед росія", — йдеться у заяві уряду Відня.

В заяві наголошується, що всупереч договірним зобов'язанням Велика Британія, Китай, Франція, росія та США удосконалюють чи розширюють свої запаси ядерної зброї.

Додамо

Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі, захопили російські війська на початку березня, невдовзі після того, як 24 лютого Москва розпочала вторгнення в Україну. 

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