США засудили "цинічні" дії росії за блокування ядерного тексту ООН

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сполучені Штати в неділю засудили "цинічні" дії росії після того, як Москва заблокувала ухвалення спільної декларації про нерозповсюдження ядерної зброї після тривалих міжнародних переговорів в ООН. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

