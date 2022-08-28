США засудили "цинічні" дії росії за блокування ядерного тексту ООН
Київ • УНН
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"Після кількох тижнів інтенсивних, але продуктивних переговорів тільки російська федерація вирішила заблокувати консенсус за підсумковим документом", - заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель після завершення чотиритижневої конференції з розгляду ДНЯЗ.
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Він сказав, що крок Москви було здійснено "для того, щоб заблокувати формулювання, які визнавали серйозну радіологічну небезпеку на Запорізькій атомній електростанції в Україні".
В останньому проекті тексту висловлено "серйозне занепокоєння" воєнними діями навколо українських електростанцій, включаючи Запорізьку, а також втратою Україною контролю над такими об'єктами та негативним впливом на безпеку.
"Незважаючи на цинічну перешкоду з боку росії, той факт, що всі інші сторони підтримали підсумковий документ, свідчить про важливу роль договору у запобіганні поширенню ядерної зброї", - сказав Патель.
Він повторив заклик Вашингтона до росії припинити військові дії під Запоріжжям та "повернути контроль над ЗАЕС Україні".
Тим часом нейтральна та неядерна Австрія в суботу засудила позицію на переговорах росії.
"Хоча три чверті зі 191 держави, що підписали документ, підтримують прогрес, що заслуговує на довіру, в галузі ядерного роззброєння, опираються в основному держави, що володіють ядерною зброєю, і насамперед росія", — йдеться у заяві уряду Відня.
В заяві наголошується, що всупереч договірним зобов'язанням Велика Британія, Китай, Франція, росія та США удосконалюють чи розширюють свої запаси ядерної зброї.
Додамо
Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі, захопили російські війська на початку березня, невдовзі після того, як 24 лютого Москва розпочала вторгнення в Україну.