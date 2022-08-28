США осудили "цинические" действия россии за блокирование ядерного текста ООН
Киев • УНН
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"После нескольких недель интенсивных, но продуктивных переговоров только российская федерация решила заблокировать консенсус по итоговому документу", – заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель после завершения четырехнедельной конференции по рассмотрению ДНЯО.
Детали
Он сказал, что шаг Москвы был предпринят "для того, чтобы заблокировать формулировки, признававшие серьезную радиологическую опасность на Запорожской атомной электростанции в Украине".
В последнем проекте текста выражено "серьезное беспокойство" военными действиями вокруг украинских электростанций, включая Запорожскую, а также потерей Украиной контроля над такими объектами и негативным влиянием на безопасность.
"Несмотря на циничное препятствие со стороны россии, тот факт, что все другие стороны поддержали итоговый документ, свидетельствует о важной роли договора в предотвращении распространения ядерного оружия", - сказал Патель.
Он повторил призыв Вашингтона к россии прекратить военные действия под Запорожьем и "вернуть контроль над ЗАЭС Украине".
Между тем, нейтральная и неядерная Австрия в субботу осудила позицию на переговорах россии.
"Хотя три четверти из 191 государства, подписавших документ, поддерживают заслуживающий доверия прогресс в области ядерного разоружения, опираются в основном государства, обладающие ядерным оружием, и прежде всего россия", — говорится в заявлении правительства Вены.
В заявлении отмечается, что вопреки договорным обязательствам Великобритания, Китай, Франция, россия и США совершенствуют или расширяют свои запасы ядерного оружия.
Добавим
Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе, захватили российские войска в начале марта, вскоре после того, как 24 февраля Москва начала вторжение в Украину.