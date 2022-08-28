США осудили "цинические" действия россии за блокирование ядерного текста ООН

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 8520 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 33651 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 87157 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 122302 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 121459 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 271450 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134036 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122412 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 374206 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84074 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
1.9м/с
73%
Популярные новости

“Парни есть парни”: в Белом доме отреагировали на высказывания Маска в адрес торгового советника США

8 апреля, 18:49 • 7216 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 12244 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 31597 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 7708 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 8944 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 271447 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295516 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 374203 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 350307 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396802 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78544 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112280 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131769 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171022 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80218 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

США осудили "цинические" действия россии за блокирование ядерного текста ООН

Киев • УНН

 • 119828 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Соединенные Штаты в воскресенье осудили "цинические" действия россии после того, как Москва заблокировала принятие совместной декларации о нераспространении ядерного оружия после длительных международных переговоров в ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

США осудили "цинические" действия россии за блокирование ядерного текста ООН

Цитата

"После нескольких недель интенсивных, но продуктивных переговоров только российская федерация решила заблокировать консенсус по итоговому документу", – заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель после завершения четырехнедельной конференции по рассмотрению ДНЯО.

Детали

Он сказал, что шаг Москвы был предпринят "для того, чтобы заблокировать формулировки, признававшие серьезную радиологическую опасность на Запорожской атомной электростанции в Украине".

В последнем проекте текста выражено "серьезное беспокойство" военными действиями вокруг украинских электростанций, включая Запорожскую, а также потерей Украиной контроля над такими объектами и негативным влиянием на безопасность.

"Несмотря на циничное препятствие со стороны россии, тот факт, что все другие стороны поддержали итоговый документ, свидетельствует о важной роли договора в предотвращении распространения ядерного оружия", - сказал Патель.

Он повторил призыв Вашингтона к россии прекратить военные действия под Запорожьем и "вернуть контроль над ЗАЭС Украине".

Между тем, нейтральная и неядерная Австрия в субботу осудила позицию на переговорах россии.

"Хотя три четверти из 191 государства, подписавших документ, поддерживают заслуживающий доверия прогресс в области ядерного разоружения, опираются в основном государства, обладающие ядерным оружием, и прежде всего россия", — говорится в заявлении правительства Вены.

В заявлении отмечается, что вопреки договорным обязательствам Великобритания, Китай, Франция, россия и США совершенствуют или расширяют свои запасы ядерного оружия.

Добавим

Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе, захватили российские войска в начале марта, вскоре после того, как 24 февраля Москва начала вторжение в Украину. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04