У США скасовано ювілейний музичний фестиваль "Вудсток 50"

На оригінальному “Вудстоку”, який відвідали близько 400 тисяч людей, виступили найвідоміші артисти того часу: Джимі Хендрікс, Дженіс Джоплін, групи The Who, Jefferson Airplane і Grateful Dead. Через рік про фестиваль зняли однойменний документальний фільм, який отримав “Оскара”.

“Вудсток 50” анонсували на початку 2019 року. Його організатором виступив 74-річний Майкл Ленг — один з продюсерів оригінального фестивалю. 50-річну річницю вирішили відзначити 16-18 серпня на автодромі Уоткінс-Глен в штаті Нью-Йорк. Виступити на майданчику погодилися багато учасників першого фестивалю: Джон Фогерті, Карлос Сантана, група Dead and Company, що складається з колишніх музикантів Grateful Dead. Приїхати планували і сучасні зірки: Джей-Зі, Майлі Сайрус, Жанель Моне і навіть російські Pussy Riot.

Майкл Ленг планував продати на “Вудсток 50” до 100 тисяч квитків. Старт продажів був запланований на 22 квітня, але в останній момент його перенесли, — як повідомлялося, через те, що організатори фестивалю не встигли отримати дозвіл на захід від департаменту охорони здоров’я штату Нью-Йорк. Команда фестивалю пообіцяла, що квитки почнуть продавати після доопрацювання плану його забезпечення. Але продажі так і не почалися.

29 квітня спонсор “Вудстока 50” — маркетингова компанія Dentsu Aegis Network повідомила, що фестиваль скасовується, оскільки організатори спізнюються з підготовкою. Ті в свою чергу запевнили, що “Вудсток 50” відбудеться — з Dentsu або без неї. Ленг звинуватив спонсора в спробах умовити музикантів відмовитися від виступів і виведенні 17,8 мільйона доларів з банківського рахунку фестивалю. Організатори “Вудстока 50” подали в суд на Dentsu, але не змогли повернути гроші. За даними Billboard, на той момент Dentsu витратила на фестиваль близько 30 мільйонів доларів; пізніше Ленг заявляв, що потрібно ще 30 мільйонів.

До середини травня команді фестивалю вдалося знайти нового спонсора — ним став інвестиційний банк Oppenheimer Holdings. Але незабаром перед організаторами виникла нова проблема — від співпраці відмовився автодром Уоткінс-Глен, який повинен був стати майданчиком для фестивалю. Ленг і його команда спробували перенести “Вудсток 50” спочатку на гоночний трек Вернон-Даунс в штаті Нью-Йорк, а потім в довколишнє містечко Вернон, але всюди отримали відмову. На той час з команди “Вудстока 50” одна за одною пішли дві великі компанії з організації заходів.

Музиканти почали відмовлятися від виступів на фестивалі, хоча їм уже заплатили гонорари.

Два попередніх “Вудстока”, які Ленг і його партнери організовували в честь 25-го і 30-го ювілеїв оригінального фестивалю, відбулися — але не пройшли гладко. “Вудсток” 1994 року, на який продали 164 тисячі квитків, запам’ятався заторами, а також чергами на вході і виході (а ще обстрілом групи Green Day брудом). На фестивалі 1999 року, який відвідали не менше 225 тисяч осіб і який транслювався по MTV, сталися заворушення. Швидше за все, відвідувачів розлютили високі ціни на їжу і напої, які встановили організатори. В ході заворушень були спалені 12 автомобілів, зруйновані намети з товарами, зламані кілька банкоматів. У поліцію надійшло чотири заяви про зґвалтування, 44 людини були арештовані, 1200 було надано медичну допомогу.

Фрагмент виступу Джимі Хендрікса на оригінальному фестивалі 1969-го