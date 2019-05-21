У США різко збільшилися поставки російської нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Поставки російської нафти до Сполучених Штатів Америки різко виросли на тлі ситуації в Венесуелі. Про це йдеться в звіті керуючого партнера інвестбанку Caracas Capital Market Расса Деллена, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
За два тижні в травні в США прибули 13 судів з 5 мільйонами барелів нафти і нафтопродуктів, і американські заводи готові почати переробляти російське паливо найближчим часом.
Нагадаємо, напередодні Вашингтон ввів санкції проти держкомпанії Венесуели PDVSA, також була скорочена видобуток нафти державами-членами ОПЕК.
У Венесуелі видобуток нафти знизився майже вдвічі і якщо в травні 2018 роки там щодня добували 1,33 млн барелів, то в березні 2019 - тільки 740 тис. барелів на день. За рівнем видобутку Венесуела тепер поступається Бразилії, Мексиці та Колумбії.