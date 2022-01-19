У США побоюються, що Росія може розмістити свої ядерні сили у Білорусі

Цитата:

“Викликають занепокоєння повідомлення про пересування російських військ у бік Білорусі, які нібито проходять під егідою регулярних спільних військових навчань. Вибір часу є прикметним і, звичайно, викликає побоювання, що Росія може мати намір розмістити війська в Білорусі під виглядом спільних військових навчань, щоб, можливо, атакувати Україну з півночі”, — сказав американський чиновник, якого цитує пресслужба Держдепартаменту США.

Деталі

За його словами, запропонований проект оновленої Конституції Білорусі може свідчити про плани уряду дозволити Росії розмістити на території республіки свою звичайну та ядерну зброю.

“Пропоновані зміни до конституції включають формулювання, яке може бути витлумачене як так, що відкриває шлях Росії до розміщення гарнізонних військ на території Білорусі. Це було б значною зміною для Білорусі, і такий крок став би викликом європейській безпеці, який може вимагати відповіді. Ці проекти конституційних змін можуть свідчити про плани Білорусі дозволити розміщення на своїй території як звичайних, так і ядерних сил Росії”, — наголосив представник Держдепу.

Доповнення

Росія направила війська, у тому числі з Далекого Сходу країни, до Білорусі для участі у великих військових навчаннях “Союзна рішучість-2022”, які відбудуться з 10 по 20 лютого, у межах подальшого розгортання російських військових сил поблизу України на тлі побоювань Заходу щодо вторгнення.

Додаткове розгортання значно зміцнить позиції 100 000 військовослужбовців із танками та іншим важким озброєнням, зосередженим поблизу України, що, як побоюється Захід, може стати “прелюдією до вторгнення”. Росія заперечує намір атакувати Україну, але вимагає від Заходу гарантій, що НАТО не розширюватиметься на схід чи інші пострадянські країни і не розміщуватиме там своїх військ та зброї.

Вашингтон та його союзники рішуче відкинули вимоги Москви під час російсько-американських переговорів у Женеві минулого тижня та зустрічі Росія-НАТО у Брюсселі.

Росія анексувала Кримський півострів в Україні у 2014 році, а також підтримала бойовиків на сході України. Майже за вісім років боїв там було вбито понад 14 тисяч людей.