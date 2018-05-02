У США назвали умову для зняття санкцій з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Сполучені Штати Америки скасують антиросійські санкції лише за умови припинення агресії та виведення російських військ з території Донбасу. Про це на брифінгу повідомив заступник Державного секретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл, передає кореспондент УНН.
“Щодо Донбасу у США політика єдина. І цю політику висловлювало усе керівництво США, зокрема президент і посол Волкер. Передумовою зняття санкції є припинення агресії та виведення російських військ з окупованої території Донбасу”, — наголосив Мітчелл.
Як уточнив він, з січня минулого року за чинної адміністрації США введено санкції проти 189 російських юридичних та фізичних осіб.
“Ми очікуємо, що Росія зробить свій вибір. Але поки (агресія не припиниться — ред.) будемо й надалі посилювати санкції. Ціна для Росії зростатиме, поки вона не припинить агресивну зовнішню політику”, — додав помічних Держсекретаря США.
Крім того, за його словами, питання санкцій розглядалось в Україні під час зустрічей з керівництвом країни.
“Ми тісно координуємо кроки у цьому напрямку (санкцій — ред.) з українською стороною”, — уточнив Мітчелл.
Як повідомляв УНН, В.Мітчелл повідомив, що зараз відбувається пошук підходів, які б базувалися на підвалинах ООН, щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі.