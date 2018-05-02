В США назвали условие для снятия санкций с России

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 3930 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 17220 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 35596 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 62968 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 107932 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 84251 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 123203 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 184539 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 276421 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202925 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.8м/с
68%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 115404 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 107978 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 102019 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 83036 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 97672 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 50137 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 99370 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 375087 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 338011 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 422880 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 13269 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 24665 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 30938 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 66449 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 273712 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В США назвали условие для снятия санкций с России

Киев • УНН

 • 8682 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Соединенные Штаты Америки отменят антироссийские санкции только при условии прекращения агрессии и вывода российских войск с территории Донбасса. Об этом на брифинге сообщил заместитель Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уесс Митчелл, передает корреспондент УНН.

В США назвали условие для снятия санкций с России

"По поводу Донбасса у США политика едина. И эту политику выражало все руководство США, в том числе президент и посол Волкер. Причиной снятия санкции является прекращение агрессии и вывод российских войск с оккупированной территории Донбасса", - отметил Митчелл.

Как уточнил он, с января прошлого года при действующей администрации США введены санкции против 189 российских юридических и физических лиц.

"Мы ожидаем, что Россия сделает свой выбор. Но пока (агрессия не прекратится - ред.) будем и дальше усиливать санкции. Цена для России будет расти, пока она не прекратит агрессивную внешнюю политику", - добавил помочник Госсекретаря США.

Кроме того, по его словам, вопрос санкций рассматривался в Украине во время встреч с руководством страны.

"Мы тесно координируем шаги в этом направлении (санкций - ред.) с украинской стороной", - уточнил Митчелл.

Как сообщал УНН, У.Митчелл сообщил, что сейчас происходит поиск подходов, которые бы базировались на фундаменте ООН, по развертыванию миротворческой миссии на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99