В США назвали условие для снятия санкций с России

"По поводу Донбасса у США политика едина. И эту политику выражало все руководство США, в том числе президент и посол Волкер. Причиной снятия санкции является прекращение агрессии и вывод российских войск с оккупированной территории Донбасса", - отметил Митчелл.

Как уточнил он, с января прошлого года при действующей администрации США введены санкции против 189 российских юридических и физических лиц.

"Мы ожидаем, что Россия сделает свой выбор. Но пока (агрессия не прекратится - ред.) будем и дальше усиливать санкции. Цена для России будет расти, пока она не прекратит агрессивную внешнюю политику", - добавил помочник Госсекретаря США.

Кроме того, по его словам, вопрос санкций рассматривался в Украине во время встреч с руководством страны.

"Мы тесно координируем шаги в этом направлении (санкций - ред.) с украинской стороной", - уточнил Митчелл.

Как сообщал УНН, У.Митчелл сообщил, что сейчас происходит поиск подходов, которые бы базировались на фундаменте ООН, по развертыванию миротворческой миссии на Донбассе.