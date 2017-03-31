У справі нападу на С.Пашинського завершилися найважливіші слідчі дії - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Найважливіші слідчі дії у справі нападу на народного депутата Сергія Пашинського завершилися. Про це журналістам повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"По Пашинському відбулися найважливіші слідчі дії - відтворення злочину з ним, з обома іншими учасниками і зараз проходять останні експертизи",- сказав Ю.Луценко.
Він зазначив, що слідчий у справі С.Пашинського різко негативно поставився до ідеї залучити як понятих журналістів. Ю.Луценко додав, що наразі чекає висновків слідчого.
"Визнавати потерпілим мав би слідчий, а все інше від лукавого. Я розумію, що у нас дуже багато спеціалістів у законодавстві з дуже добрими зв'язками в судах, але це дурня. Потерпілого має визнавати слідчий", - сказав Ю.Луценко, коментуючи запитання про те, чому прокуратура не визнає пораненого С.Пашинським потерпілим.
Як повідомляв УНН, 31 грудня в одному з сіл Васильківщини нетверезий чоловік кинувся на народного депутата України Сергія Пашинського з пляшкою і вдарив по голові, після чого депутат вистрілив йому у ногу.
10 січня 2017 слідчі прокуратури Київської області допитали народного депутата Сергія Пашинського.