По делу нападения на С.Пашинского завершились важнейшие следственные действия - Ю.Луценко

"По Пашинскому прошли важнейшие следственные действия - воспроизведение преступления с ним, с обеими другими участниками и сейчас проходят последние экспертизы", - сказал Ю.Луценко.

Он отметил, что следователь по делу С.Пашинского резко отрицательно отнесся к идее привлечь в качестве понятых журналистов. Ю.Луценко добавил, что сейчас ждет выводов следователя.

"Признавать потерпевшим должен следователь, а все остальное от лукавого. Я понимаю, что у нас очень много специалистов в законодательстве с очень хорошими связями в судах, но это глупо. Пострадавшого должен признавать следователь", - сказал Ю.Луценко, комментируя вопрос о том, почему прокуратура не признает раненого С.Пашинским пострадавшим.

Как сообщал УНН, 31 декабря в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.

10 января 2017 года следователи прокуратуры Киевской области допросили народного депутата Сергея Пашинского.