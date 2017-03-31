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По делу нападения на С.Пашинского завершились важнейшие следственные действия - Ю.Луценко

По делу нападения на С.Пашинского завершились важнейшие следственные действия - Ю.Луценко

Киев  •  УНН

 • 12592 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Важнейшие следственные действия по делу нападения на народного депутата Сергея Пашинского завершились. Об этом журналистам сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"По Пашинскому прошли важнейшие следственные действия - воспроизведение преступления с ним, с обеими другими участниками и сейчас проходят последние экспертизы", - сказал Ю.Луценко.

Он отметил, что следователь по делу С.Пашинского резко отрицательно отнесся к идее привлечь в качестве понятых журналистов. Ю.Луценко добавил, что сейчас ждет выводов следователя.

"Признавать потерпевшим должен следователь, а все остальное от лукавого. Я понимаю, что у нас очень много специалистов в законодательстве с очень хорошими связями в судах, но это глупо. Пострадавшого должен признавать следователь", - сказал Ю.Луценко, комментируя вопрос о том, почему прокуратура не признает раненого С.Пашинским пострадавшим.

Как сообщал УНН, 31 декабря в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.

10 января 2017 года следователи прокуратуры Киевской области допросили народного депутата Сергея Пашинского.

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