У справі Майдану допитані ще не всі високопосадовці - ГПУ

КИЇВ. 26 листопада. УНН. На сьогодні ще не всі українські високопосадовці допитані у справі Майдану. Про це повідомили УНН у Генеральній прокуратурі України.

У Генпрокуратурі повідомили УНН, що "наразі допитані ще не всі українські високопосадовці", і ще є чималий список з тих осіб, хто повинен надати свої свідчення у справі Майдану.

При цьому у прокуратурі не уточнили прізвища високопосадовців, які ще не свідчили.

Як повідомляв УНН, 9 серпня у Генеральній прокуратурі України офіційно повідомили, що запросили на допит як свідків у “справі Майдану” Президента України Петра Порошенка, голову Верховної Ради Андрія Парубія, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, колишнього Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та інших високопосадовців.

Вже надали свої свідчення у ГПУ стосовно подій на Майдані президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради України Андрій Парубій, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, міністр культури Євген Нищук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, київський міський голова Віталій Кличко.

У ГПУ також зазначали, що голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль ігнорує повістки слідства і не з’являється на допит у справі Майдану.

Крім того, Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомляв, що наразі за злочини у справі Майдану засуджено 35 осіб, тривають судові процеси стосовно 152 осіб, а також щодо 192 осіб здійснюється досудове слідство.