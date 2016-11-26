По делу Майдана допрошены еще не все чиновники - ГПУ

КИЕВ. 26 ноября. УНН. На сегодня еще не все украинские чиновники допрошены по делу Майдана. Об этом УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

В Генпрокуратуре УНН сообщили, что "в настоящее время допрошены еще не все украинские чиновники", и еще большой список из тех лиц, кто должен дать свои показания по делу Майдана.

При этом в прокуратуре не уточнили фамилии чиновников, которые еще не говорили.

Как сообщал УНН, 9 августа в Генеральной прокуратуре Украины официально сообщили, что пригласили на допрос в качестве свидетелей по "делу Майдана" Президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Украина Арсения Яценюка и других высокопоставленных чиновников.

Уже дали свои показания в ГПУ относительно событий на Майдане президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, киевский городской председатель Виталий Кличко.

В ГПУ также отметили, что глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль игнорирует повестки следствия и не появляется на допрос по делу Майдана.

Кроме того, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что в настоящее время за преступления в деле Майдана осуждено 35 человек, продолжаются судебные процессы по 152 человек, а также в отношении 192 человек осуществляется досудебное следствие.