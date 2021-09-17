У "Слузі народу" розповіли, що розгляне фракція на засіданні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. На наступному засіданні фракції “Слуга народу” депутати обговорять найважливіші законопроекти - так званий ресурсний № 5600 та № 5599 про олігархів. Про це журналісту УНН розповіла заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.
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“Однозначно, це обговорення найважливіших законопроектів, які будуть розглядатися на сесійному тижні. Ми очікуємо, що до кінця поточного тижня комітети завершать розгляд закону № 5600 і закону про олігархів та зможуть презентувати якісь основні зміни”, — розповіла Кравчук.
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Вона зазначила, що на засіданні фракції також порушуватиметься питання стосовно законопроекту № 3196-д про Службу безпеки України. Кравчук додала, що на засіданні фракції “зрозуміють, у якому напрямку буде рухатись законопроект”. За словами депутатки, наступного тижня має відбутися фінальне засідання профільного парламентського комітету, щоб порахувати всі зауваження від юридичного управління стосовно закону щодо СБУ.
Ще одним питанням буде фінальне обговорення кандидатури депутата від “СН” Сергія Іонушуса на посаду голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
Водночас, депутатка зазначила, що це - не вичерпний перелік питань, остаточний порядок денний засідання буде затверджений 20 вересня.
Додамо
Як раніше писав УНН, засідання фракції “Слуги народу” з кадрових питань в уряді має відбутися 20 вересня, якщо будуть заслуховувати міністрів, яких планують відправити у відставку.
Тим часом, у “Слузі народу” очікують, що законопроекти № 5600 та про олігархів винесуть на розгляд у ВР наступного тижня.