У "Слузі народу" назвали теми позачергових засідань

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“Так як у нас парламент зараз працює у трохи заблокованому режимі через розгляд законопроекту 2194 щодо продовження земельної реформи, і, хочу нагадати тим, хто призабува за словосполученням „земельна реформа“, саме 2194 — це законопроект, який передає землю у власність територіальних громад... Тому наша партія виступила з ініціативою про позачергові засідання. Для одного з них ми вже зібрали підписи і подали на підписання голови ВР”, — сказав Корнієнко.

“Воно включає низку питань, це і питання пов’язані з військовою темою — вдосконалення оборонних замовлень, внесення змін щодо військових ритуалів і поховання, і питання щодо розблокування великої приватизації”, — додав він.

Також зі слів Корнієнка, на порядку денному — питання освіти, тому що “зараз важливо зробити правильну рамку щодо складення/не складення ЗНО тими, хто не хоче вступати до ВНЗ”.

Крім того, зазначив голова партії, це питання так званих валютних позичальників, яке має бути вирішено до 21 квітня, після якого спливає мараторій.

“Також, враховуючи пандемічну ситуацію, і те що постійно йде оновлення інформації і щодо планів вакцинації, і щодо змін зон, їх кольоровості, є дискусія навіть особистісна між урядом та мером Києва, я думаю буде справедливо на годині запитань до уряду знову заслухати міністра охорони здоров’я Степанова з питанням видозмінення або вдосконалення національного плану вакцинації, щоб він доповів нам що відбувається з додатковими партіями вакцин... і зокрема щодо того, що робиться, щоб збільшити довіру населення до вакцинації”, — додав він.

Що було раніше

Голова ВР Дмитро Разумков заявив сьогодні, що у вівторок, 13 квітня, може відбутись одразу два засідання парламенту.