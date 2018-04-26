У Словаччині після вбивства журналіста присягнув третій глава МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент Словаччини привів до присяги нового міністра внутрішніх справ. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
Президент Словаччини привів до присяги нового міністра внутрішніх справ – третього за рахунком з часу вбивства у лютому журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої, яке спровокувало політичну кризу та масові протести в країні.
Сакова була заступницею Каліняка. Президент Андрей Кіска критикував її кандидатуру, але не зміг відхилити її призначення згідно зі словацькою конституцією.
Як повідомляв УНН, 15 березня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пішов у відставку на тлі скандалу, що розгорівся в країні після вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака і його нареченої.
Куцяк розслідував ймовірну великомасштабну корупцію в уряді. Його вбивство призвело до відставки міністра внутрішніх справ Роберта Каліняка, який був пов’язаний з корупційним скандалом.