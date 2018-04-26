В Словакии после убийства журналиста присягнул третий глава МВД

Президент Словакии привел к присяге нового министра внутренних дел - третьего по счету со времени убийства в феврале журналистов-расследователей Яна Куцяк и его невесты, которое спровоцировало политический кризис и массовые протесты в стране.

Сакова была заместителем Калиняка. Президент Андрей Киска критиковал ее кандидатуру, но не смог отклонить ее назначения согласно словацкой конституции.



Как сообщал УНН, 15 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку на фоне скандала, разгоревшегося в стране после убийства журналистов-расследователей Яна Кучака и его невесты.



Куцяк расследовал возможную крупномасштабную коррупцию в правительстве. Его убийство привело к отставке министра внутренних дел Роберта Калиняк, который был связан с коррупционным скандалом.