У Сирії внаслідок вибухів загинуло 32 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сьогодні вранці у районі Сермада сирійської провінції Ідліб сталися потужні вибухи, з посиланням на Анадолу повідомляє УНН.
За попередніми даними, загинули не менше 32 особи, 45 поранені.
Видання пише, що керівник Сил цивільного захисту (Білі каски) Ідліб Мустафа Хадж Юсуф повідомив, що серія вибухів сталася в районі, де розташувалися сирійці, примусово евакуйовані з півночі провінції Хомс.
“Серія вибухів прогриміла приблизно о четвертій ранку. Зруйновано два шестиповерхових будівлі, де були розміщені колишні жителі Хомса. Рятувально-пошукові операції тривають. З під завалів визволені 13 осіб. Постраждалі доставлені в лікарні”, — повідомив він.
Нагадаємо, у Сирії в липні поточного року були незаконно схоплені і насильно утримуються в цілому 647 осіб, в тому числі 79 жінок і 59 дітей.