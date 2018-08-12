В Сирии в результате взрывов погибли 32 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Сегодня утром в районе Сермада сирийской провинции Идлиб произошли мощные взрывы, со ссылкой на Анадолу сообщает УНН.
По предварительным данным, погибли не менее 32 человек, 45 ранены.
Издание пишет, что руководитель Сил гражданской защиты (Белые каски) Идлиб Мустафа Хадж Юсуф сообщил, что серия взрывов произошла в районе, где расположились сирийцы, принудительно эвакуированы с севера провинции Хомс.
"Серия взрывов прогремела примерно в четыре утра. Разрушены два шестиэтажных здания, где были размещены бывшие жители Хомса. Спасательно-поисковые операции продолжаются. Из под завалов освобождены 13 человек. Пострадавшие доставлены в больницу", - сообщил он.
Напомним, в Сирии в июле текущего года были незаконно схвачены и насильно удерживаются в целом 647 человек, в том числе 79 женщин и 59 детей.