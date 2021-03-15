У Швеції не виключають, що отримають російську вакцину від COVID-19 у червні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Російська вакцина “Cпутник V” може надійти до Швеції вже у червні. Про це в інтерв’ю газеті Aftonbladet розповів координатор з питань вакцинації Рікард Бергстрьом, пише УНН.
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“Найскорше він (препарат) буде затверджений у травні. Ми обговорювали з компанією, що стоїть за Супутником, і вони можуть поставити в принципі 200 тис. доз у червні, — зазначив він. — Я вже розмовляв з „Супутником“, обговорював ціни і умови. Можливо, ЄС підпише з ними угоду або окремі країни підпишуть угоди, ми побачимо”.
За словами координатора, російський препарат “виглядає багатообіцяюче”. Він пояснив, що ефективність вакцини оцінюється на рівні 93%.
Бергстрьом каже, що Угорщина і Словаччина вже видали екстрений дозвіл на поставку “Супутника”, однак для Швеції це не актуально.
“Цілком можливо, що” Супутник “дістанеться тим, хто буде вакцинований на останньому етапі”, — вважає він.
Довідка
Вакцинація в країні почалася 27 грудня. Поставлена урядом мета полягає в тому, щоб провести вакцинацію серед усього дорослого населення Швеції протягом першої половини 2021 року.
Згідно зі статистикою ВООЗ — у Швеції 712 527 випадків захворювання, 13 146 осіб загинули.