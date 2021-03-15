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В Швеции не исключают, что получат российскую вакцину от COVID-19 в июне

Киев  •  УНН

 • 12115 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Российская вакцина “Cпутник V” может поступить в Швецию уже в июне. Об этом в интервью газете Aftonbladet рассказал координатор по вопросам вакцинации Рикард Бергстрём, пишет УНН.

Детали

“Самое раннее он (препарат) будет утвержден в мае. Мы обсуждали с компанией, стоящей за Спутником, и они могут поставить в принципе 200 тыс. доз в июне, — отметил он. — Я уже разговаривал со „Спутником“, обсуждал цены и условия. Возможно, ЕС подпишет с ними соглашение или отдельные страны подпишут соглашения, мы увидим”.

По словам координатора, российский препарат “выглядит многообещающе”. Он пояснил, что эффективность вакцины оценивается на уровне 93%.

Бергстрём говорит, что Венгрия и Словакия уже выдали экстренное разрешение на поставку “Спутника”, однако для Швеции это не актуально.

“Вполне возможно, что „Спутник“ достанется тем, кто будет вакцинирован на последнем этапе”, — считает он.

Справка

Вакцинация в стране началась 27 декабря. Поставленная правительством цель состоит в том, чтобы провести вакцинацию среди всего взрослого населения Швеции в течение первой половины 2021 года.

Согласно статистике ВОЗ — в Швеции 712 527 случаев заболевания, 13 146 человек погибли.

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